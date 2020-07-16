Кремль хочет поссорить Киев и Варшаву - МИД Польши о пранкерах

Звонок российских пранкеров Анджею Дуде расследуют соответствующие службы, сообщили в МИД Польши

Польша расценивает звонок российских пранкеров президенту Анджею Дуде как "дезинформационную деятельность России", возможная цель которой — поссорить Польшу с Украиной. Об этом в эфире Польского радио сказал глава МИД Польши Яцек Чапутович.

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"Мы расцениваем это как дезинформационную деятельность России, направленную на, возможно, возникновение разногласий между Польшей и Украиной. На это указывают задаваемые вопросы", - сказал Чапутович.

Он сообщил, что этот случай расследуют соответствующие службы. Если выяснится, что польская сторона допустила небрежность, виновные понесут ответственность.

Глава МИД сказал, что Дуда произвел на него хорошее впечатление в этом разговоре. "Ответы президента были правильными и не подвергали Польшу опасности каких-либо недоразумений в отношениях с другими странами", - сказал Чапутович.

"Я думаю, что это хороший опыт. Однако мы должны повысить бдительность", - добавил он.

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), выдав себя за генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, поговорили с президентом Польши о коронавирусе, споре с президентом РФ Владимиром Путиным и об Украине.

В частности во время разговора пранкер предложил Дуде "забрать обратно украинские территории... Львов и многие другие". Президент Польши не сразу понял, о чем речь. "Что, простите?.. Нет, нет, нет. В Польше даже разговоров таких нет. Теперь это часть Украины, и на этом все. Нет, нет, нет... Подобных политических дискуссий в Польше нет", - сказал он.

Вадим Ребрина

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