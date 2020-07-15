Российские пранкеры предложили президенту Польши "забрать" у Украины Львов

Российские пранкеры разыграли президента Польши Анджея Дуду. Он признал это

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), выдав себя за генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, поговорили с президентом Польши Анджеем Дудой о коронавирусе, споре с президентом РФ Владимиром Путиным и об Украине. Запись разговора опубликована в YouTube-канале пранкеров.

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Дуда подтвердил, что разговор имел место. "Во время разговора я понял, что что-то не так. Генеральный секретарь не выговаривает слово zubrówka так хорошо, хотя голос был очень похожим", — написал он в Twitter.

Директор пресс-службы канцелярии президента Польши Марчин Кендрина подтвердил подлинность записи, сообщает Польское радио.

Во время разговора о коронавирусе Дуда сказал, что ситуация в Польше не такая плохая, как в Украине (по данным worldometers, в Польше на сегодняшний день 38 721 заболевший, в Украине — 55 607). На вопрос, кто, на его взгляд, может быть основным источником распространения инфекции, президент Польши сказал, что об этом сложно судить, но предположил, что это могут быть граждане Украины, "которых много в Польше".

По поводу прав ЛГБТ-людей, "идеологию" которых он критиковал в ходе предвыборной кампании, Дуда заверил, что не планирует их ущемлять.

В разговоре также была затронута тема исторической дискуссии о второй мировой войне с Путиным. Дуда согласился с тем, что Россия внесла "значительный вклад" в победу над гитлеровской Германией. "Я знаю это, хорошо знаю. Но проблема в том, что они еще и оккупировали нашу страну после второй мировой", — сказал президент Польши.

Во время разговора пранкер предложил Дуде "забрать обратно украинские территории... Львов и многие другие". Дуда не сразу понял, о чем речь. "Что, простите?.. Нет, нет, нет. В Польше даже разговоров таких нет. Теперь это часть Украины, и на этом все. Нет, нет, нет... Подобных политических дискуссий в Польше нет", - сказал он.

"А Зеленский — хороший парень?" - спросил пранкер. "Ну да, на мой взгляд — да", - сказал Дуда.

Пранкеры Вован и Лексус неоднократно разыгрывали зарубежных политиков, представляясь чужими именами. В апреле 2019 г, выдав себя за победителя президентской гонки в Украине Владимира Зеленского, поговорили по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Вадим Ребрина

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