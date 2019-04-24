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24.04.2019, 22:08

Пранкеры РФ поговорили с Макроном от имени Зеленского: видео

Пранкеры РФ поговорили с Макроном от имени Зеленского: видео - Фото
Эмманюэль Макрон (фото - EPA) Фото: EPA

Чиновник в офисе французского президента сказал Reuters, что не будет комментировать запись

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Российские пранкеры Вован и Лексус, выдав себя за победителя президентской гонки в Украине Владимира Зеленского, поговорили по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает Reuters.

Аудиозапись 15-минутного телефонного звонка опубликована на YouTube.

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Чиновник в офисе французского президента сказал Reuters, что не будет комментировать запись, заявив, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть ее подлинность.

Один из пранкеров, выдавая себя за Зеленского, пошутил, что его 73% голосов на украинских выборах напоминают о результатах российского президента Владимира Путина.

На записи человек с голосом, похожим на голос Макрона, отвечает в шутку, что Украина не похожа на Россию, по крайней мере, в одном отношении: "Вы еще не посадили всех противников в тюрьму".

Макрон стал первым иностранным государственным лидером, который встретился с кандидатом в президенты Зеленским.

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Теги: Владимир Зеленский, пранк, эмманюэль макрон
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