Президент Польши Дуда заявил, что ЛГБТ-идеология разрушительнее коммунизма

Анджей Дуда (Фото: Martin Divisek/EPA)

Президент Польши Анджей Дуда назвал ЛГБТ-идеологию "более разрушительной", чем коммунизм. Об этом он заявил во время речи на предвыборном мероприятии, передает TIME.

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Он сказал, что поколение его родителей боролось против коммунистической идеологии в течение 40 лет, и "они не боролись за то, чтобы появилась новая идеология, которая была бы еще более разрушительной".

Он также сказал, что ЛГБТ – это не о людях, а об идеологии "нео-большевизма", которую, по его мнению, пытаются навязать.

Ранее на этой неделе Дуда подписал декларацию о помощи семьям, в которой содержится формулировка "защита детей от идеологии ЛГБТ" и запрет "пропаганды идеологии ЛГБТ в государственных учреждениях".

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Дуда является лидером консервативной партии Право и Солидарность и одним из кандидатов в президенты Польши. Один из его оппонентов по грядущим выборам, мэр Варшавы Рафалом Тшасковский, наоборот призывает к терпимости к геям и лесбиянкам.

"Если вы используете слова "Польша без кого-то" (не имеет значения кого), то это разделяет поляков. Я думаю, что любой, кто так говорит, заплатит политическую цену", - сказал он на митинге в пятницу, комментируя анти-ЛГБТ высказывания консервативных сил.

Выборы президента в Польше должны были состояться 10 мая, однако их перенесли "на более поздний срок" из-за эпидемии коронавируса.

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