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До трех лет: отказ обслуживать ЛГБТ стал в Швейцарии незаконным

До трех лет: отказ обслуживать ЛГБТ стал в Швейцарии незаконным - Фото
Фото: Peter Klaunzer/EPA
10.02.2020, 11:17

Изменения в законодательство на референдуме поддержали 63,1% швейцарцев

Дискриминация на основе сексуальной ориентации станет незаконной в Швейцарии. Такое решение жители страны приняли на референдуме в воскресенье, сообщает AP.

За изменения в законодательство проголосовали 63,1% избирателей, против - 36,9%. Только в трех из 26 швейцарских кантонов - Аппенцелль-Иннерродене, Швице и Ури, - предложение не было поддержано.

Теперь работники ресторанов, кинотеатров и других общественных объектов, таких, как бассейны, не смогут отказаться обслуживать людей из-за их сексуальной ориентации. Наказанием станут штрафы и до трех лет тюремного заключения.

  • В октябре 2019 года в Черновцах горсовет поддержал петицию о запрете ЛГБТ-мероприятий.
  • В декабре 2019 года подобное решение принял горсовет Ровно.

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