Черновцы. Горсовет одобрил запрет ЛГБТ-мероприятий

Депутаты Черновицкого городского совета поддержали петицию о запрете проведения в городе мероприятий ЛГБТ-сообщества, пишет UA: Буковина.
Соответствующий проект решения поддержали 24 депутата. Теперь указанный запрет внесут в устав территориальной общины города, если решение не ветирует городской голова.
В минувшем году черновицкие депутаты уже принимали решения в отношении ЛГБТ-организаций. 30 августа горсовет обратился к парламенту, президенту и правительству о "защите института семьи в Украине". Тогда же депутаты предложили ЛГБТ-сообществам воздержаться от проведения в городе публичных мероприятий.
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