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24.06.2019, 07:54

Супрун объяснила, к чему приводят притеснения ЛГБТ

Супрун объяснила, к чему приводят притеснения ЛГБТ - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

И.о. министра здравоохранения считает, что притеснения ЛГБТ приводят к ослаблению общественного здоровья

В поликлиниках, больницах, аптеках и быту представители сообщества ЛГБТ+ сталкиваются с дискриминацией. Об этом у себя в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Представитель ЛГБТ + не может попасть в реанимацию к партнеру/партнерше, не имеет права наследования. Многие другие привычных права и возможностей до сих пор недоступны для части общества. Непризнание или притеснения прав представителей ЛГБТ + приводят также к тенизации проблем и ослаблению уровня общественного здоровья", - отметила Супрун.

Она подчеркнула, что центр общественного здоровья Минздрава стал первой государственной организацией, который инициировал и закрепил решение правительства предоставления услуг группам риска в сфере общественного здоровья.

"Каждый, независимо от цвета кожи, физических особенностей, сексуальной ориентации или вероисповедания, должен иметь возможность пользоваться одинаковыми правами и свободами. Мы все без исключения имеем право на здоровую и счастливую жизнь", - сказала Супрун.

23 июня 2019 года в Киеве прошел Марша равенства, никто не пострадал.

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Теги: Супрун Ульяна, здоровье, лгбт, марш равенства, притеснения
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