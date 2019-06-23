Прокуратура открыла дело из-за высказываний заммэра Сум об ЛГБТ

Максим Галицкий (фото - facebook.com/Макс Галицкий)

Прокуратура открыла уголовное производство из-за высказываний заместителя мэра Сум Максима Галицкого об ЛГБТ и концлагерях. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Twitter.

"По факту подобных высказываний начато уголовное производство по ч. 1 ст. 161 УК - умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды ... Следствие поручено ГУ Нацполиции в Сумской области", - отметила Сарган.

По словам пресс-секретаря прокурора Сумской области Натальи Науменко, один из заместителей мэра Сум накануне проведения Марша равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества на своей странице в Facebook выразил свое видение этого события, в частности, отметил, что хотел бы видеть таких лиц в концлагерях.

Статья предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Галицкий удалил пост со своей страницы.

Во время Марша равенства, который сегодня состоялся в Киеве, никто не пострадал.

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