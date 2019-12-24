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В Ровно горсовет решил запретить ЛГБТ-мероприятия

В Ровно горсовет решил запретить ЛГБТ-мероприятия - Фото
Марш равенства (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
24.12.2019, 13:29

В случае получения информации об их проведении будут обращаться в суд

Ровненский городской совет принял решение запретить на территории города "пропаганду различных видов девиантного полового поведения", включая проведение маршей равенства и прайдов. Об этом сообщает Суспільне.

"За" проголосовали 36 депутатов.

В проекте решения, опубликованном на сайте горсовета, запрет обосновывается ст. 3 Семейного кодекса, согласно которой семья создается на основаниях, которые не должны противоречить "моральным устоям общества".

В случае поступления информации о проведении подобных мероприятий проект решения предполагает обращение в суд с иском об их запрете.

  • 31 октября горсовет Черновцов принял решение внести в устав теробщины запрет на проведение ЛГБТ-мероприятий.
  • 4 ноября мэр Черновцов заявил, что наложит вето на такое решение горсовета.
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запрет горсовет лгбт ровно
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