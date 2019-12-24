В Ровно горсовет решил запретить ЛГБТ-мероприятия

Марш равенства (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ровненский городской совет принял решение запретить на территории города "пропаганду различных видов девиантного полового поведения", включая проведение маршей равенства и прайдов. Об этом сообщает Суспільне.

"За" проголосовали 36 депутатов.

В проекте решения, опубликованном на сайте горсовета, запрет обосновывается ст. 3 Семейного кодекса, согласно которой семья создается на основаниях, которые не должны противоречить "моральным устоям общества".

В случае поступления информации о проведении подобных мероприятий проект решения предполагает обращение в суд с иском об их запрете.