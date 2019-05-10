В Украине церкви блокируют защиту прав ЛГБТ-людей - эксперт ООН

Фото: facebook.com/katehon.kyiv

В ООН заявили, что украинские христианские церкви активно препятствуют принятию законодательства, направленного на защиту прав ЛГБТ-людей. Об этом сказал независимый эксперт ООН по вопросам защиты от насилия и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности Виктор Мадригаль-Борлоз. Его заявление есть в рапоряжении LIGA.net.

Эксперт призвал украинскую власть принять меры, предусмотренные Планом действий по реализации национальной стратегии в сфере прав человека в отношении сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Реклама

Мадригаль-Борлоз отметил, что взгляды украинского общества на тему ЛГБТ остаются "значительно пораженными стигмой, а представители госвласти считают, что гендерную идентичность вообще не следует изучать или обсуждать, потому что "общество не готово".

При этом сами ЛГБТ-люди, по словам эксперта, считают, что должны скрывать свою идентичность, чтобы выжить.

Эксперт выразил озабоченность тем, что украинские праворадикальные группы прибегают к насилию и поощряют ненависть к ЛГБТ-людям, а также тем, что чиновники способствуют распространению вредных стереотипов и дискриминации.

"Я также с сожалением констатирую роль группы церквей, которая активно работала над блокировкой законодательства, направленного на защиту прав ЛГБТ-лиц", - сказал Мадригаль-Борлоз.

Он подчеркнул, что государству следует немедленно провести общенациональную просветительскую кампанию, которая будет способствовать пониманию и толерантности.

Ранее предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что ПЦУ считает сексуальную ориентацию, отличающуюся от гетеросексуальной, грехом, поэтому представители ЛГБТ-сообщества могут быть допущены к церковным таинствам только после того, как они "покаются в грехах и исправят свои ошибки".