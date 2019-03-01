Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
01.03.2019, 14:53

Епифаний: Представители ЛГБТ не могут участвовать в таинствах

Епифаний: Представители ЛГБТ не могут участвовать в таинствах - Фото
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Митрополит говорит, что в своем отношении к ЛГБТ-сообществу ПЦУ "базируется на основах Священного Писания"

Реклама
Реклама

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что ПЦУ считает сексуальную ориентацию, отличающуюся от гетеросексуальной, грехом, поэтому представители ЛГБТ-сообщества могут быть допущены к церковным таинствам только после того, как они "покаются в грехах и исправят свои ошибки". Об этом Епифаний сказал в интервью ВВС Украина.

"У нас есть четкая позиция - не только Украинской православной церкви, а и Всеукраинского совета церквей - по этому вопросу. Церковь четко различает, где есть грех. Мы не можем грех назвать добром. Есть человек, к которому мы относимся с любовью. Но есть грех, который мы должны пресекать и говорить о нем открыто. Есть образ жизни, который несовместим с христианскими взглядами", - сказал Евпифаний.

Реклама

Митрополит говорит, что в своем отношении к ЛГБТ-сообществу ПЦУ "базируется на основах Священного Писания, где четко говорится о том, что это является грехом".

"И мы не можем как церковь назвать это добром. Поэтому люди должны каяться в своих грехах, исправлять свои ошибки. И если человек покается, если он это признает, то конечно, он может участвовать в таинствах", - добавил глава ПЦУ.

В 2018 году перед проведением КиевПрайда 36 евродепутатов направили властям Украины заявление, в котором напомнили, что одним из основополагающих принципов Европейского союза является обеспечение равных прав для всех, независимо от их пола, национальности, цвета кожи или сексуальной ориентации.

В Украине против ЛГБТ-сообщества традиционно выступают праворадикальные и православные организации. В ноябре 2018 года в Киеве возле станции метро Университет члены праворадикальных организаций и сторонники так называемых традиционных ценностей сорвали марш, приуроченный к Международному дню памяти трансгендерных людей.

Президент Петр Порошенко заявил, что выступает за введение гендерных квот в закон о парламентских выборах, а также за ратификацию Стамбульской конвенции о борьбе с домашним насилием. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: церковь, лгбт, геи, христианство, епифаний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 