Епифаний: Представители ЛГБТ не могут участвовать в таинствах

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что ПЦУ считает сексуальную ориентацию, отличающуюся от гетеросексуальной, грехом, поэтому представители ЛГБТ-сообщества могут быть допущены к церковным таинствам только после того, как они "покаются в грехах и исправят свои ошибки". Об этом Епифаний сказал в интервью ВВС Украина.

"У нас есть четкая позиция - не только Украинской православной церкви, а и Всеукраинского совета церквей - по этому вопросу. Церковь четко различает, где есть грех. Мы не можем грех назвать добром. Есть человек, к которому мы относимся с любовью. Но есть грех, который мы должны пресекать и говорить о нем открыто. Есть образ жизни, который несовместим с христианскими взглядами", - сказал Евпифаний.

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Митрополит говорит, что в своем отношении к ЛГБТ-сообществу ПЦУ "базируется на основах Священного Писания, где четко говорится о том, что это является грехом".

"И мы не можем как церковь назвать это добром. Поэтому люди должны каяться в своих грехах, исправлять свои ошибки. И если человек покается, если он это признает, то конечно, он может участвовать в таинствах", - добавил глава ПЦУ.

В 2018 году перед проведением КиевПрайда 36 евродепутатов направили властям Украины заявление, в котором напомнили, что одним из основополагающих принципов Европейского союза является обеспечение равных прав для всех, независимо от их пола, национальности, цвета кожи или сексуальной ориентации.

В Украине против ЛГБТ-сообщества традиционно выступают праворадикальные и православные организации. В ноябре 2018 года в Киеве возле станции метро Университет члены праворадикальных организаций и сторонники так называемых традиционных ценностей сорвали марш, приуроченный к Международному дню памяти трансгендерных людей.

Президент Петр Порошенко заявил, что выступает за введение гендерных квот в закон о парламентских выборах, а также за ратификацию Стамбульской конвенции о борьбе с домашним насилием.