В Польше отменили президентские выборы, которые должны были состояться 10 мая

Фото: depositphotos.com

Очередные выборы президента Польши, которые планировали провести 10 мая, не состоятся. Их перенесут на более поздний срок. Об этом говорится в совместном заявлении лидера правящей партии Право и Справедливость Ярослава Качиньского и его союзника, лидера партии Согласие Ярослава Говина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"После истечения крайнего срока 10 мая 2020 года и ожидаемой отмены выборов Верховным судом, из-за того, что они не были проведены, спикер Сейма объявит новые президентские выборы в первый возможный срок", - говорится в заявлении. Отмечается, что выборы проведут в заочной форме (по почте). Причина переноса - отказ оппозиции от "всех конструктивных предложений".

Onet приводит слова вице-премьера Польши Яцека Сашина, который заявил, что теперь самая ранняя возможная дата проведения президентских выборов - это вторая половина июня. Глава Офиса премьер-министра Михал Дворчик менее оптимистичен, заявляя, что сейчас назвать новую дату выборов никто не может, передает Onet.

4 мая в Польше начали ослаблять карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса в стране.