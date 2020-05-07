Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Польше отменили президентские выборы, которые должны были состояться 10 мая

В Польше отменили президентские выборы, которые должны были состояться 10 мая - Фото
Фото: depositphotos.com
07.05.2020, 10:47

Польша отменила очередные выборы президента, объяснив это отказом оппозиции от "всех конструктивных предложений"

Очередные выборы президента Польши, которые планировали провести 10 мая, не состоятся. Их перенесут на более поздний срок. Об этом говорится в совместном заявлении лидера правящей партии Право и Справедливость Ярослава Качиньского и его союзника, лидера партии Согласие Ярослава Говина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"После истечения крайнего срока 10 мая 2020 года и ожидаемой отмены выборов Верховным судом, из-за того, что они не были проведены, спикер Сейма объявит новые президентские выборы в первый возможный срок", - говорится в заявлении. Отмечается, что выборы проведут в заочной форме (по почте). Причина переноса - отказ оппозиции от "всех конструктивных предложений".

Onet приводит слова вице-премьера Польши Яцека Сашина, который заявил, что теперь самая ранняя возможная дата проведения президентских выборов - это вторая половина июня. Глава Офиса премьер-министра Михал Дворчик менее оптимистичен, заявляя, что сейчас назвать новую дату выборов никто не может, передает Onet

  • 4 мая в Польше начали ослаблять карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса в стране. 
Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
польша выборы президента
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 