Президент Польши утвердил стратегию нацбезопасности: РФ названа главной угрозой

Анджей Дуда (Фото: Olivier Hoslet/ЕРА)

Президент Польши Анджей Дуда подписал стратегию национальной безопасности страны, где главной угрозой названа "неоимпериальная политика властей РФ". Об этом сообщает пресс-служба президента Польши.

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"Самой серьезной угрозой является неоимпериальная политика властей РФ, реализующаяся так же через применение военной силы", - говорится в документе. В пример такой политики приводится агрессия против Грузии, оккупация Крыма и война на Донбассе. В Польше заявляют, что эти действия России "нарушили основные принципы международного права и подорвали опоры европейской системы безопасности".

Также там говорится, что РФ "интенсивно расширяет военный наступательный потенциал", а также проводит масштабные военные учения, основанные на сценариях, предполагающих конфликт со странами НАТО, быструю переброску крупных военных бригад и даже применение ядерного оружия.

В Польше заявляют, что гибридная деятельность РФ "несет угрозу возникновения конфликта (в том числе непреднамеренного, вызванного быстрой эскалацией в результате инцидента, в частности военного)".

Стратегия нацбезопасности является основным документом Польши по безопасности и обороне. 31 августа 2019 года Дуда заявил , что санкции против РФ должны сохраняться.

В октябре того же года он предостерег европейское сообщество не игнорировать угрозу, которую представляет собой Россия.

12 февраля г лава ОП Польши заявил , что он хотел бы видеть Россию нормальным европейским государством, которое бы вернуло оккупированный Крым Украине.