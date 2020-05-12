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Президент Польши утвердил стратегию нацбезопасности: РФ названа главной угрозой

Президент Польши утвердил стратегию нацбезопасности: РФ названа главной угрозой - Фото
Анджей Дуда (Фото: Olivier Hoslet/ЕРА)
12.05.2020, 15:10

Президент Польши подписал стратегию нацбезопасности, где политика РФ названа главной угрозой

Президент Польши Анджей Дуда подписал стратегию национальной безопасности страны, где главной угрозой названа "неоимпериальная политика властей РФ". Об этом сообщает пресс-служба президента Польши. 

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"Самой серьезной угрозой является неоимпериальная политика властей РФ, реализующаяся так же через применение военной силы", - говорится в документе. В пример такой политики приводится агрессия против Грузии, оккупация Крыма и война на Донбассе. В Польше заявляют, что эти действия России "нарушили основные принципы международного права и подорвали опоры европейской системы безопасности".

Также там говорится, что РФ "интенсивно расширяет военный наступательный потенциал", а также проводит масштабные военные учения, основанные на сценариях, предполагающих конфликт со странами НАТО, быструю переброску крупных военных бригад и даже применение ядерного оружия.

В Польше заявляют, что гибридная деятельность РФ "несет угрозу возникновения конфликта (в том числе непреднамеренного, вызванного быстрой эскалацией в результате инцидента, в частности военного)".

Стратегия нацбезопасности является основным документом Польши по безопасности и обороне.

  • 31 августа 2019 года Дуда заявил, что санкции против РФ должны сохраняться.
  • В октябре того же года он предостерег европейское сообщество не игнорировать угрозу, которую представляет собой Россия.
  • 12 февраля глава ОП Польши заявил, что он хотел бы видеть Россию нормальным европейским государством, которое бы вернуло оккупированный Крым Украине.
Владислав Сердюк
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