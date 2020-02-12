Офис президента Польши о РФ: Нормальная страна уже отдала бы Крым

Кшиштоф Щерски (Фото: EPA/Stephanie Lecocq)

Глава Офиса президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что он хотел бы видеть Россию нормальным европейским государством, которое бы вернуло оккупированный Крым Украине. Об этом он сказал в интервью Dziennik Gazeta Prawna.

Отвечая на вопрос журналистов о нескорой возможности наступления мира на Донбассе или возвращения Крыма Украине, Щерский сказал: "То есть вы предполагаете, что РФ не может быть нормальной европейской страной. Такая страна отдала бы Крым. Я хотел бы европейской России".

Он выразил мнение, что "теплые чувства" к РФ растут вместе с удалением от ее границ: "Защитниками дружбы с Россией являются те, кто находится от нее дальше всех".

По словам Щерского, президент Польши Анджей Дуда изначально заявлял, что "никто в здравом уме в Польше не хочет напряженных отношений с Москвой, потому что это наш сосед", но о конструктивных отношениях речь может идти только после того, как в РФ начнут уважать суверенитет и территориальную неприкосновенность других стран.