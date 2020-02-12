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Офис президента Польши о РФ: Нормальная страна уже отдала бы Крым

Офис президента Польши о РФ: Нормальная страна уже отдала бы Крым - Фото
Кшиштоф Щерски (Фото: EPA/Stephanie Lecocq)
12.02.2020, 11:26

Глава Офиса президента Польши Кшиштоф Щерский считает, что дружбу с РФ поддерживают те страны, которые находятся от нее дальше всех

Глава Офиса президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что он хотел бы видеть Россию нормальным европейским государством, которое бы вернуло оккупированный Крым Украине. Об этом он сказал в интервью Dziennik Gazeta Prawna.

Отвечая на вопрос журналистов о нескорой возможности наступления мира на Донбассе или возвращения Крыма Украине, Щерский сказал: "То есть вы предполагаете, что РФ не может быть нормальной европейской страной. Такая страна отдала бы Крым. Я хотел бы европейской России".

Он выразил мнение, что "теплые чувства" к РФ растут вместе с удалением от ее границ: "Защитниками дружбы с Россией являются те, кто находится от нее дальше всех".

По словам Щерского, президент Польши Анджей Дуда изначально заявлял, что "никто в здравом уме в Польше не хочет напряженных отношений с Москвой, потому что это наш сосед", но о конструктивных отношениях речь может идти только после того, как в РФ начнут уважать суверенитет и территориальную неприкосновенность других стран.

  • 31 августа 2019 года Дуда заявил, что санкции против РФ должны сохраняться.
  • В октябре того же года он предостерег европейское сообщество не игнорировать угрозу, которую представляет собой Россия.
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