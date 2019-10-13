Дуда напомнил об угрозах и призвал давить на Россию

Дуда Анджей (фото - Getty Images)

Президент Польши Анджей Дуда предостерег европейское сообщество не игнорировать угрозы, которую представляет Россия. С таким призывом Дуда выступил на встрече лидеров Группы Аррайолуш в Афинах, в которую входят Австрия, Финляндия, Германия, Латвия, Польша, Португалия, Словения, Венгрия и Италия, сообщает Польское радио.

"О том, насколько опасной является Россия, многие могут сказать государства, которые находятся в непосредственной досягаемости российских баллистических ракет", - отметил Дуда.

Он призвал лидеров евросоюзных государств поддерживать все инициативы, целью которых является укрепление безопасности восточного фланга НАТО и Европейского Союза.

"Хочу заверить, что Польша считает свое интенсивное сотрудничество с США не альтернативной сотрудничества с Европейским Союзом, а как дополнение и укрепление этого сотрудничества", - добавил он.

Польша будет и впредь решительно поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины и Грузии. 25 сентября Дуда заявил , что

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