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Дуда напомнил об угрозах и призвал давить на Россию

Дуда напомнил об угрозах и призвал давить на Россию - Фото
Дуда Анджей (фото - Getty Images)
13.10.2019, 11:57

Президент Польши призвал поддерживать все инициативы по укреплению безопасности Восточной Европы

Президент Польши Анджей Дуда предостерег европейское сообщество не игнорировать угрозы, которую представляет Россия. С таким призывом Дуда выступил на встрече лидеров Группы Аррайолуш в Афинах, в которую входят Австрия, Финляндия, Германия, Латвия, Польша, Португалия, Словения, Венгрия и Италия, сообщает Польское радио.

"О том, насколько опасной является Россия, многие могут сказать государства, которые находятся в непосредственной досягаемости российских баллистических ракет", - отметил Дуда.

Он призвал лидеров евросоюзных государств поддерживать все инициативы, целью которых является укрепление безопасности восточного фланга НАТО и Европейского Союза.

"Хочу заверить, что Польша считает свое интенсивное сотрудничество с США не альтернативной сотрудничества с Европейским Союзом, а как дополнение и укрепление этого сотрудничества", - добавил он.

  • 25 сентября Дуда заявил, что Польша будет и впредь решительно поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины и Грузии.

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