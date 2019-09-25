Дуда в ООН призвал не пытаться умиротворить агрессора

Анджей Дуда (фото - president.gov.ua)

Польша будет и впредь решительно поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины и Грузии. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в выступлении на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Укринформ.

"Хочу еще раз четко заявить, что каждое государство обладает равным правом на самоопределение. Польша и в дальнейшем будет отстаивать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии. Государственные границы нельзя изменять силой", - подчеркнул Дуда.

Он добавил, что у Польши, которая много страдала в прошлом веке из-за пренебрежения других государств к ее суверенитету, "есть моральный долг громко говорить об этом".

Дуда также призывал международное сообщество не пытаться умиротворить агрессора, ведь ошибочность этого доказала вторая мировая война.

"К сожалению, как показали последние годы, тот же соблазн объясниться с агрессором, что царила тогда, есть и сейчас. Я твердо убежден, что настало время выйти из состояния летаргического сна, научиться из предыдущего опыта и прекратить повторять те же ошибки”, - подчеркнул он.