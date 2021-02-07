В Эстонии назвали время визита Борреля в Москву неудачным: Тема Украины не поднималась

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс прокомментировала визит главного представителя ЕС Жозепа Борреля в Москву. По ее мнению, время для этого было выбрано неудачно – оппозиционер Алексей Навальный по-прежнему остался в тюрьме, а российскую агрессию на территории Украины обсудить не удалось, пишет местное издание ERR.ee.

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Лийметс рассказала, что еще до поездки говорила Боррелю, что одним из основных условий визита должна стать личная встреча с Навальным, освобождения которого сейчас требуют и в Европе, и в Америке.

" К сожалению, Навальный по-прежнему в тюрьме и ему уже инкриминировали новое "преступление". Нужно было бы на месте попытаться встретиться хотя с его женой Юлией или с представителем Фонда по борьбе с коррупцией", – отметила чиновница.

Лийметс назвала высылку европейских дипломатов из РФ "крайне прискорбным событием", а также напомнила, что на повестку дня так и не был вынесен вопрос по Украине.

"Хотелось бы, чтобы на той пресс-конференции ЕС четко осудил продолжающуюся российскую агрессию на востоке Украины, аннексию Крыма и торпедирование Россией минских договоренностей. К сожалению, этого не произошло", – подчеркнула глава МИД Эстонии.

Визит Борреля в РФ состоялся с 4-6 февраля 2021 года. Перед этим глава МИД Украины Дмитрий Кулеба созвонился с Боррелем – тот обещал призвать Москву к "полному выполнению минских соглашений".

5 февраля Боррель заявил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову о необходимости уважения территориальной целостности Украины.

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Дарья Мостовая

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