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В Эстонии назвали время визита Борреля в Москву неудачным: Тема Украины не поднималась

07.02.2021, 16:00
В Эстонии назвали время визита Борреля в Москву неудачным: Тема Украины не поднималась - Фото
Эва-Мария Лийметс (фото - Kimno Brandt_EPA)

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс прокомментировала визит главного представителя ЕС Жозепа Борреля в Москву. По ее мнению, время для этого было выбрано неудачно – оппозиционер Алексей Навальный по-прежнему остался в тюрьме, а российскую агрессию на территории Украины обсудить не удалось, пишет местное издание ERR.ee.

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Лийметс рассказала, что еще до поездки говорила Боррелю, что одним из основных условий визита должна стать личная встреча с Навальным, освобождения которого сейчас требуют и в Европе, и в Америке.

" К сожалению, Навальный по-прежнему в тюрьме и ему уже инкриминировали новое "преступление". Нужно было бы на месте попытаться встретиться хотя с его женой Юлией или с представителем Фонда по борьбе с коррупцией", – отметила чиновница.

Лийметс назвала высылку европейских дипломатов из РФ "крайне прискорбным событием", а также напомнила, что на повестку дня так и не был вынесен вопрос по Украине.

"Хотелось бы, чтобы на той пресс-конференции ЕС четко осудил продолжающуюся российскую агрессию на востоке Украины, аннексию Крыма и торпедирование Россией минских договоренностей. К сожалению, этого не произошло", – подчеркнула глава МИД Эстонии.

Читайте также: Россия высылает дипломатов ЕС за поддержку протестов в защиту Навального

Дарья Мостовая
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агрессия России Украина ЕС эстония алексей навальный Жозеп Боррель визит в москву эва-мария лийметс
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