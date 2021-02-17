Оккупанты ворвались в дома татар в Крыму. У Зеленского это назвали "военным преступлением"

Сегодня рано утром российские оккупанты ворвались в дома крымских татар во временно оккупированном Крыму, чтобы провести так называемые "обыски". Об этом сообщило в Facebook представительство президента Владимира Зеленского в АР Крым, назвав действия россиян "военным преступлением".

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Отмечается, что первые сообщения о незаконных действиях оккупантов начали поступать в 04:00 утра. Крымская солидарность сообщала, что россияне ворвались к семерым активистам:

- Махамадаминову Абдулборию Махамадин оглы;

- Эюпову Азмату;

- Ялкабову Тимуру Муминовичу;

- Федорову Олегу;

- Ибрагимову Эрнесту;

- Сейдаметову Ленуру;

- Шихаметову Яшару.

По данным омбудсмена Людмилы Денисовой, оккупанты схватили шестерых активистов (кроме Махмадаминова, его она в своем Facebook-посте не упоминала), повезли в здание ФСБ и инкриминируют им участие в организации Хизб ут-Тахрир. Представительство президента же отмечает, что среди схваченных – участник протеста на Красной площади в Москве Эюпов и активист инициативы Крымское детство Ибрагимов.

Представительство осудило очередные действия РФ в Крыму по преследованию граждан исключительно из-за их политической позиции или религиозной принадлежности.

"Россия в очередной раз совершает военное преступление, а настоящая цель оккупанта – уничтожить любые проявления сопротивления и солидарности в Крыму", – заявили в представительстве.

Там также заверили, что фиксируют каждый случай незаконного политического преследования, передают эту информацию в правоохранительные органы и используют в работе как на национальном, так и на международном уровнях.

12 января сообщалось, что оккупанты всю ночь незаконно держали 120 крымских татар на Керченском мосту.

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Марк Сировой

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