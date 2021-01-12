Оккупанты всю ночь держали 120 крымских татар на Керченском мосту. Полиция АРК начала дело

Полиция Крыма открыла уголовное дело по факту незаконного лишения свободы 120 граждан Украины на территории временно оккупированного полуострова. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Как установили правоохранители, вечером 11 января под видом проверки документов и автомобилей 120 представителей крымскотатарского народа фактически были незаконно задержаны оккупантами Крыма.

Отмечается, что российские силовики должны были не допустить присутствия крымских татар на судебном заседании по "делу Хизб ут-Тахрир", которое состоялось сегодня утром в Ростове-на Дону.

Следователи главка полиции Крыму открыли производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Процессуальное руководство по делу осуществляет прокуратура Автономной республики Крым и Севастополя.

19 декабря 2020 года замминстра иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что под предлогом борьбы с коронавирусом Россия продолжает усиливать репрессии на территории временно оккупированного Крыма.

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Наталия Медведева

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