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РФ использует пандемию для усиления репрессий в Крыму, поставляя туда оружие – МИД Украины

19.12.2020, 18:30
РФ использует пандемию для усиления репрессий в Крыму, поставляя туда оружие – МИД Украины - Фото
Эмине Джапарова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Под предлогом борьбы с коронавирусом Россия продолжает поставлять на территорию временно оккупированного Крыма оружие. В то же время реальной помощи в вопросе с COVID-19 РФ крымчанам не оказывает, заявила замминстра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интерактивном диалоге на Совете ООН по правам человека.

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Она отметила, что создавая препятствия для оказания международной гуманитарной помощи местному населению Донбасса, Россия на постоянной основе осуществляет поставку оружия "гуманитарными конвоями".

При этом, политзаключенные, а также лица с симптомами коронавируса лишены надлежащей медицинской помощи в Крыму, подчеркнула Джапарова.

Несмотря на требования Женевской конвенции Россия ничего не предпринимает для сдерживания пандемии, проводит массовые военные мероприятия, включая незаконный призыв, а реальные цифры заболеваемости и смертности скрываются, заявила замглавы МИД.

Кроме того, РФ жестко ограничила передвижение между оккупированным Крымом и материковой частью Украины, что плохо влияет на рождаемость и возможность получения образования, отметила Джапарова.

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Дарья Мостовая
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