Замглавы МИД о нехватке воды у россиян в Крыму: Нужно было думать до оккупации
"Это цена оккупации, которая будет только расти", – подчеркнула Эмине Джапарова, обсуждая проблемы захватчиков украинской территории с водоснабжением
Прежде чем оккупировать украинский Крым, России "следовало бы подумать", как она будет обеспечивать пресной водой захваченный полуостров, который до 2014 года частично получал ее по перекрытому ныне Северо-Крымскому каналу. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, пишет пресс-служба МИД.
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Дипломат подчеркнула два ключевых момента: а) повышенный спрос на воду в Крыму – следствие его усиленной милитаризации, б) своих ресурсов Крыма хватает для гражданского населения даже в самые засушливые годы.
"Украина не будет удовлетворять потребности российского военно-промышленного комплекса в водных ресурсах", – сказала Джапарова.
Замглавы МИД добавила, что РФ на международной арене пытается политизировать этот вопрос, жаловаться на Украину за якобы возможную "гуманитарную катастрофу", хотя в любом случае лишь Кремль, как оккупант, ответственный за все, что там происходит.
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Джапарова напомнила, что Украина не перекрывала никаких природных водотоков или рек, через которые вода попадает в Крым, а лишь приостановила ту "искусственную водную преференцию, которую когда-то давала для ускоренного развития экономики и с/х полуострова".
Ранее точно такое же мнение высказал сотрудник Стэнфордского университета, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер.
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