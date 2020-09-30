Рада не признала "выборы" в оккупированном Крыму, поддержали все фракции, кроме ОПЗЖ

Из 44 нардепов фракции ОПЗЖ за непризнание легитимности выборов в оккупированном Крыму голосовали только двое

Верховная Рада не признает легитимность так называемых местных выборов на временно оккупированной территории Крыма. Постановление об этом было принято сегодня, 30 сентября.

"За" проголосовали 276 нардепов, "против" – 0, "воздержались" – 0, не голосовали – 44 из зарегистрированных в зале.

Голосование по фракциям:

Из фракции ОПЗЖ постановление поддержали только два нардепа: Анатолий Бурмич и Михаил Папиев, остальные не голосовали.

СПРАВКА. Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Евросоюз и США ввели против РФ персональные и секторальные санкции.

13 сентября МИД выразил протест в связи с проведением "выборов".

Денис Юдин

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