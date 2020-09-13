МИД выразило протест в связи с организованными Россией "выборами" в оккупированном Крыму

В МИД призвали мир осудить незаконные действия РФ и не признавать результаты так называемых "выборов"

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест и осудило противоправную организацию и проведение Россией 13 сентября так называемых "выборов" в незаконные органы, образованные российской оккупационной администрацией на временно оккупированных территориях Автономной республики Крым и Севастополя. Об этом сообщается на сайте МИД.

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В МИД назвали действия Кремля продолжением грубых нарушений Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что проведение Россией псевдовыборов на территориях Крыма и Севастополя является нелегитимным, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий.

"Так называемые "выборы губернатора Севастополя" и "довыборы депутатов" в так называемый "государственный совет Республики Крым" и "симферопольский местный совет" составляют грубое нарушение Конституции и законодательства Украины, а также основополагающих норм и принципов международного права, в том числе Устава ООН, женевской Конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны, Хельсинкского заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года обязательств РФ по двусторонним международным договорам и других норм международного права", – отметили в МИД.

В министерстве заявили, что все причастные к подготовке и проведению незаконного "голосования" во временно оккупированном Крыму понесут ответственность в соответствии с законодательством Украины.

В МИД призвали иностранные государства и международные организации осудить незаконные действия РФ и четко заявить о непризнании результатов так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Крыма и Севастополя, а также усилить политико-дипломатическое давление на Россию, в том числе путем расширения санкций.

СПРАВКА. Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Евросоюз и США ввели против РФ персональные и секторальные санкции.

Наталия Медведева

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