Вода в Крым и "перекрытый Днепр". У Зеленского устроили урок географии для оккупантов
Никто не перекрывал доступ к воде для людей, которые проживают на территории, где протекает Днепр, подчеркнул Антон Кориневич
Украина вправе перекрывать поступление днепровской воды во временно оккупированный россиянами Крым, потому как на полуострове эта река не протекает: водоснабжение из нее заходит туда по искусственному каналу. Об этом в Facebook заявил постпред президента в АР Крым Антон Кориневич.
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Таким образом он ответил на жалобы представителей оккупационной администрации РФ в Крыму, которые заявляют, что Украина якобы не имеет права "перекрывать" Днепр и "лишать доступа к воде" из этой реки.
Кориневич напомнил, что та свободно течет по территории Украины, Беларуси и России, но не по территории Крыма.
"Украина перекрыла не русло реки Днепр, а технологическое сооружение, которое находится на территории Украины, под ее юрисдикцией и финансируется из госбюджета. На это Украина имеет полное право", – написал постпред Зеленского в АР Крым.
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Он подчеркнул: никакое другое государство не имеет права распоряжаться Северо-Крымским каналом, так как это украинское сооружение и только Украина может определять, каким образом его использовать.
В сентябре 2020-го постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Украина может рассмотреть вопрос поставок воды в Крым, если РФ признает себя оккупантом и попросит.
- Симферополь с 350 000 населения и 39 населенных пунктов в Крыму с 24 августа переведены на график подачи воды по часам: некоторые жители получают ее два часа в сутки и только в будни.
- В Крыму начали перебрасывать воду за 50 км к Симферополю – карта.
- Украина настаивает, что подача воды на полуостров возобновится только после его деоккупации. Иногда звучат и другие голоса.
- Кориневич – кандидат юридических наук, доцент Института международных отношений КНУ им. Шевченко. Назначен на нынешнюю должность 26 июня 2019 года.
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