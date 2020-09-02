Российские специалисты по водным ресурсам: Все проекты водоснабжения Крыма – дорогостоящие

Президент РФ Владимир Путин, приехав 27 августа в захваченный его войсками украинский Крым, сказал там, что вопрос водоснабжения "еще надо дорешать"

Перебрасывать воду на Крымский полуостров из российского Краснодарского края или Ростовской области по дну Азовского или Черного моря на расстояние более 500 км – очень дорогостоящая затея. Об этом заявили в Росводресурсах, пишет российский Интерфакс.

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"Помимо того, что данные варианты имеют очень высокую стоимость... Краснодарское и Цимлянское водохранилища в связи с периодом маловодья также находятся на низких отметках", – подчеркнули специалисты в РФ.

Также дорогостоящими они считают два других проекта: а) опреснения вод Черного моря с учетом транспортных затрат, процесса реминерализации и избавления от соляных отходов, б) создания "парка самолетов по вызову дождей" – из-за отсутствия облаков в засушливый и маловодный период.

Смотрите фото: В Крыму начали перебрасывать воду за 50 км к Симферополю – карта

Вариант использования подземных и поверхностных вод – также непростой и дорогой, пишут в Росводресурсах: каждый конкретный случай нужно рассматривать отдельно и понимать, что такая вода требует очистки. В Крыму объем добываемой воды из разведанных подземных источников составляет около 44% от утвержденных запасов. "Основной вопрос - не в поиске воды, а именно в бережном отношении и рациональном использовании", - резюмировали в агентстве РФ.

СПРАВКА. РФ оккупировала Крым в 2014-м. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, . РФ оккупировала Крым в 2014-м. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия РФ, против которой были введены санкции. За проведение Москвой " выборов " с участием Крыма МИД Украины назвал Госдуму РФ нелегитимной.

Симферополь с 350 000 населения и 39 населенных пунктов в Крыму с 24 августа переведены на график подачи воды по часам: некоторые жители получают ее два часа в сутки и только в будни.

Оккупанты без подтверждения заявляют, что 2020-й стал "самым засушливым за 150 лет наблюдений".

Украина настаивает, что подача воды на полуостров возобновится только после его деоккупации. Иногда звучат и другие голоса.

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Евгений Пилипенко

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