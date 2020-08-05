В Крыму начали перебрасывать воду за 50 км к Симферополю – карта и фото
Трубопровод подходит к правому берегу водохранилища, недалеко от устья реки Салгир
Во временно оккупированном Крыму по 15 металлическим трубам диаметром 150 мм начали перебрасывать воду из Тайганского водохранилища под Белогорском в Симферопольское, чтобы снизить ее дефицит в столице АРК. Об этом Крым.Реалии сообщили местные жители.
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Чтобы проложить трубы, военные страны-оккупанта прорубили широкую просеку в балке лесозащитной зоны с восточной стороны водохранилища. МО РФ пишет о 50 км проложенных труб.
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"Трубы пересекают проселочную дорогу вдоль берега, по которой жители Симферополя совершают прогулки на велосипедах, лошадях, а также осуществляется проезд легкового транспорта. Пока военные запретили кому-либо близко приближаться к месту истока водопроводной воды", - пишет источник.
8 июля 2020 года сообщалось, что воды для Симферополя из запасов ближайших водохранилищ осталось на 110 дней.
- 4 августа 2020 года, по данным Bihus.info, самолет президента РФ Путина прилетел в захваченный Крым. Ранее туда приехал его кум Виктор Медведчук из Украины - неформальный лидер местной пророссийской партии ОПЗЖ.
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- По словам министра иностранных дел Кулебы, встреча в Крыму Зеленского с хозяином Кремля Путиным возможна при одном условии.
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