В Крыму начали перебрасывать воду за 50 км к Симферополю – карта и фото

Трубопровод подходит к правому берегу водохранилища, недалеко от устья реки Салгир

Во временно оккупированном Крыму по 15 металлическим трубам диаметром 150 мм начали перебрасывать воду из Тайганского водохранилища под Белогорском в Симферопольское, чтобы снизить ее дефицит в столице АРК. Об этом Крым.Реалии сообщили местные жители.

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Чтобы проложить трубы, военные страны-оккупанта прорубили широкую просеку в балке лесозащитной зоны с восточной стороны водохранилища. МО РФ пишет о 50 км проложенных труб.

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"Трубы пересекают проселочную дорогу вдоль берега, по которой жители Симферополя совершают прогулки на велосипедах, лошадях, а также осуществляется проезд легкового транспорта. Пока военные запретили кому-либо близко приближаться к месту истока водопроводной воды", - пишет источник.

8 июля 2020 года сообщалось, что воды для Симферополя из запасов ближайших водохранилищ осталось на 110 дней.

СПРАВКА. РФ оккупировала Крым в 2014-м. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, . РФ оккупировала Крым в 2014-м. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия РФ, против которой были введены санкции. За проведение Москвой " выборов " с участием Крыма МИД Украины назвал Госдуму РФ нелегитимной.

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Евгений Пилипенко

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