Самолет Путина прилетел в Крым, ранее туда приехал Медведчук – Bihus.info

По данным Flight Radar, самолет из авиапарка Путина приземлился в Симферополе. На сайте Кремля о поездке президента РФ в Крым сообщений нет

Самолет ИЛ 96-300 с бортовым номером RA-96012, который, по данным журналистов, входит в авиапарк президента России Владимира Путина прилетел в Симферополь. Об этом пишет Bihus.info.

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Согласно треку на сайте Flight Radar, самолет вылетел из Москвы около двух часов назад. Российские журналисты отмечают, что борт был основным президентским самолетом, но с 2003 года используется как резервный.

В конце прошлой недели в Крым вместе с семьей въехал неформальный лидер партии ОПЗЖ и кум Путина Виктор Медведчук, о чем Крым.Реалии сообщал его пресс-секретарь.

В Bihus.info отмечают, что у политика 7 августа будет день рождения, а сам он владеет большой резиденцией у Симеиза, куда Путин приезжал погостить в 2012-м.

На данный момент неизвестно, продолжает ли Медведчук находится в Крыму. В комментарии журналисту LIGA.net его пресс-секретарь Олег Бабанин сказал, что политик еще в отпуске, а нынешнее место его отдыха нужно уточнить.

На сайте Кремля также не сообщается о визите Путина на полуостров, в последней записи говорится о встрече президента РФ с губернатором Московской области.

В июле президент Владимир Зеленский в диалоге с представителями Нацкорпуса заявил, что уверен в финансировании Медведчука из РФ . Отвечая на вопрос, когда этим "займутся", он сказал, что "мы с вами должны жить по закону" и "у нас есть правоохранительные органы".

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Марк Сировой

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