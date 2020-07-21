Зеленский против подачи воды в Крым. С артистами РФ иная ситуация – нардеп
Богдан Яременко говорит, что возвращать воду на пересыхающий полуостров оккупантам президент не собирается. С гастролерами из РФ ситуация другая
Президент Владимир Зеленский против того, чтобы возобновить снабжение захваченного Россией Крыма днепровской водой. Об этом у себя в Facebook написал нардеп правящей партии Слуга народа Богдан Яременко, который лично задал главе государства этот вопрос.
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"Я против", - так лаконично президент Зеленский только что ответил на мой вопрос о его отношении к восстановлению водоснабжения в оккупированный Крым", - пишет парламентарий.
Когда у нардепа уточнили, четко ли президент это заявил, Яременко сказал: "Да. У меня не осталось впечатление, что что-то недосказано".
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А вот по поводу нарушителей законодательства среди российских артистов, которые ездили в Крым не через разрешенные Украиной пункты пропуска, а незаконно, у Зеленского несколько другая позиция, отметил Яременко.
Вопрос подписчика: "А что он сказал по поводу артистов, выступающих в Крыму - можно им гастролировать в Украине?"
Ответ нардепа: "Я бы никогда не поставил президенту этот вопрос. Есть законодательство, есть здравый смысл. Этого достаточно, чтобы решать этот вопрос без президента".
- До захвата Крыма Россией Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.
- Вице-премьер Резников заверил, что Украина готова дать отпор, если Кремль начнет наступление из-за дефицита воды в Крыму.
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