СБУ запретила въезд в Украину российскому рэперу Элджею

Служба безопасности запретила въезд российскому рэперу Алексею Узенюку, известному как Элджей на территорию Украины на три года. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос народного депутата Владимира Парасюка, передает ТСН.ua.
Решение о запрете въезда было принято 27 ноября.
Отмечается, что согласно информации на сайтах распространителей билетов, 25 ноября Элджей сыграл концерт в Киеве. Об этом свидетельствуют также фотографии на его странице в соцсети Instagram, опубликованные с геолокацией "Киев".
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2 ноября российского артиста балета и солиста Государственного академического Большого театра Андрея Меркурьева не пустили в Украину, отправив обратно в РФ.
В октябре солисткам российской группы "Две Маши" Марии Гайтун и Марии Зайцевой запретили въезд в Украину сроком на 3 года из-за посещения оккупированного Россией Крыма.