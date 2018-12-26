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26.12.2018, 20:14

СБУ запретила въезд в Украину российскому рэперу Элджею

СБУ запретила въезд в Украину российскому рэперу Элджею - Фото
Фото: Instagram Алексея Узенюка

За два дня до запрета исполнитель успел выступить с концертом в Киеве

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Служба безопасности запретила въезд российскому рэперу Алексею Узенюку, известному как Элджей на территорию Украины на три года. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос народного депутата Владимира Парасюка, передает ТСН.ua.

Решение о запрете въезда было принято 27 ноября. 

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Отмечается, что согласно информации на сайтах распространителей билетов,  25 ноября Элджей сыграл концерт в Киеве. Об этом свидетельствуют также фотографии на его странице в соцсети Instagram, опубликованные с геолокацией "Киев".

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2 ноября российского артиста балета и солиста Государственного академического Большого театра Андрея Меркурьева не пустили в Украину, отправив обратно в РФ.

В октябре солисткам российской группы "Две Маши" Марии Гайтун и Марии Зайцевой запретили въезд в Украину сроком на 3 года из-за посещения оккупированного Россией Крыма.

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Теги: запрет на въезд, сбу, рэпер
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