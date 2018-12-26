СНБО одобрил введение дополнительных санкций против России

Фото: rnbo.gov.ua

По результатам обсуждения в Совете национальной безопасности вопроса о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер, было принято решение решено поддержать введение новых санкций против России. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Ограничения вводятся прежде всего, в отношении юридических и физических лиц - российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины.

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Также будут введены ограничительные меры против организаторов так называемых "выборов" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в отношении военных, судей и правоохранителей, причастных к незаконному захвату украинских моряков во время акта агрессии РФ против Украины в Керченском проливе 25 ноября 2018 года и незаконного содержания их в российских тюрьмах.

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18 декабря Кабмин внес на рассмотрение СНБО предложение о применении новых санкций против ряда юридических и физических лиц Российской Федерации.