Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
26.12.2018, 19:48

СНБО одобрил введение дополнительных санкций против России

СНБО одобрил введение дополнительных санкций против России - Фото
Фото: rnbo.gov.ua

Ограничения будут введены в отношении причастных к агрессивным действиям РФ, организации "выборов" в ОРДЛО и захвату украинских моряков

Реклама
Реклама

По результатам обсуждения в Совете национальной безопасности вопроса о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер, было принято решение решено поддержать введение новых санкций против России. Об этом сообщает пресс-служба СНБО. 

Ограничения вводятся прежде всего, в отношении юридических и физических лиц - российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины.

Реклама

Также будут введены ограничительные меры против организаторов так называемых "выборов" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в отношении военных, судей и правоохранителей, причастных к незаконному захвату украинских моряков во время акта агрессии РФ против Украины в Керченском проливе 25 ноября 2018 года и незаконного содержания их в российских тюрьмах.

Читайте также: Военное положение в Украине. Что это было и зачем

18 декабря Кабмин внес на рассмотрение СНБО предложение о применении новых санкций против ряда юридических и физических лиц Российской Федерации. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: санкции снбо, санкции, снбо
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 