В оккупированном Крыму Михалков открыл кинофестиваль: фото

Никита Михалков (фото - mkrf.ru)

Во временно оккупированном Крыму открыли в Ялте четвертый кинофестиваль "Евразийский мост". Об этом сообщает Крым. Реалии.

По информации пресс-службы российского Минкульта Крыма, в церемонии открытия фестивале принимали участие российские кинематографисты Никита Михалков, Виктор Мережко, подконтрольный России так называемый глава Крыма Сергей Аксенов.

Ведущими мероприятия были российские актеры Жанна Эппле и Марат Башаров.

Марат Башаров и Жанна Эппле (фото - mkrf.ru)

На фестиваль приехали российские актеры Александр Петров, Кристина Асмус, Ольга Кабо и Кирилл Плетнев.

Организаторы фестиваля утверждают, что в состав жюри конкурса документального кино вошли кинематографисты из Франции, Южной Кореи, Болгарии, Испании и России.

В Ялте планируют показать фильмы из соседней России и других стран, в том числе из Италии, Испании, Великобритании.

В прошлом году российский кинофестиваль "Евразийский мост" в Ялте открывали при повышенных мерах безопасности.

Фестиваль впервые состоялся в 2016 году. Идея его создания принадлежит Никите Михалкову. В 2014 году он предложил учредить ежегодный кинофестиваль, который бы проводился в Крыму якобы "для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве".

Иностранные артисты и другие деятели культуры нарушают украинское законодательство, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украины пункты пропуска. Украинский МИД обнародовал ранее обращение, в котором предостерег иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в аннексированный РФ Крым.