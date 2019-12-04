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Президент Казахстана о Крыме: Не считаем это аннексией

Президент Казахстана о Крыме: Не считаем это аннексией - Фото
Касым-Жомарт Токаев (фото - пресс-служба президента Казахстана)
04.12.2019, 11:45

Агрессия РФ против Украины не пугает казахстанскую власть

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью DW, что не считает действия России в Крыму аннексией.

"Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму", - рассказал он.

Он также добавил, что власти Казахстана не боится подобных действий со стороны РФ, поскольку имеют "абсолютно доверительные, добрососедские отношения с РФ" и "изначально верили в мудрость, порядочность российского руководства".

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Касым-Жомарт Токаев Крым аннексия оккупация
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