У Путина ответили на идею Зеленского обсудить переговоры по Крыму

Владимир Путин (Фото: ЕРА)

Обсуждение темы Крыма невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

Так в Кремле прокомментировали слова президента Владимира Зеленского о том, что он поднимет вопрос о формате переговоров по возвращению Крыма.

"Никакой реакции Кремля быть не может. Какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно... Никакой нет разницы, в каком формате ставить этот вопрос", - заявил Песков.

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Также Песков уточнил, что обсуждение вопроса о Крыме в рамках встречи лидеров нормандской четверки не приведет к сворачиванию переговоров.