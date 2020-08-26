Кравчук не против воды в Крым при гуманитарной катастрофе. Что думают в Раде — мнения

Народные депутаты — глава Рады, его коллеги от ОПЗЖ, Евросолидарности и Голоса — прокомментировали заявление первого президента о воде в Крым

Первый президент Леонид Кравчук в разговоре с Дмитрием Гордоном заявил, что воду в захваченный Россией Крым "можно дать в случае гуманитарной катастрофы". Что думают нардепы об этом допущении главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по Донбассу, пишет Радио Свобода.

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Глава парламента Дмитрий Разумков, который избран туда от Слуги народа, заявил, что "будем исходить из того, какая на самом деле будет ситуация": говорит, нужно не допустить гуманитарных и экологических катастроф. Он выразил надежду, что такие ситуации не настанут.

Сопредседатель пророссийской партии ОПЗЖ Юрий Бойко убежден, что "там живут наши граждане, и поэтому именно мы должны обеспечить их питьевой водой". Нардеп также считает, что показать, что вода идет людям, а не на промышленность, легко — "там разные водопроводы идут, любой водоканал имеет возможность это сделать".

СПРАВКА. РФ оккупировала Крым в 2014-м. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, . РФ оккупировала Крым в 2014-м. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия РФ, против которой были введены санкции. За проведение Москвой " выборов " с участием Крыма МИД Украины назвал Госдуму РФ нелегитимной.

Соломия Бобровская от Голоса настаивает: нет водораздела для гражданских и военных, "есть только один Северо-Крымский канал". Она говорит, что для населения воды там достаточно, но ее не хватает для военных баз. "Должна быть позиция Рады о недопущении воды в Крым. Если Кравчук хочет носить цистернами, ведрами, бутылками, — пожалуйста, это его право. Государство Украина не имеет на это права, это недопустимо".

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Иванна Климпуш-Цинцадзе от Евросолидарности напомнила, что в условиях оккупации полную ответственность за обеспечение граждан захваченной территории всем необходимым несет государство-оккупант: "Если она (РФ) не обеспечит их, то она будет отвечать не только за оккупацию и аннексию, а еще и за то, как она ведет себя с населением Украины, которое она сейчас оккупировала".

Вчера Украина и пять стран Европы присоединились к санкциям ЕС против России за Крым.

Президент Зеленский против подачи воды в Крым, но с артистами РФ у него иная ситуация, говорит нардеп.

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Евгений Пилипенко

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