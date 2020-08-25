Украина и пять стран Европы присоединились к санкциям ЕС против России за Крым
Санкции за оккупацию Крыма и Севастополя предполагают запрет на инвестиции, импорт крымских товаров и экспорт в Крым ряда технологий и оборудования
Шесть европейских стран присоединились к санкциям Европейского союза против России за оккупацию Крыма и Севастополя. Заявление опубликовано на сайте Европейского совета.
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К решению продлить санкции против России до 23 июня 2021 года, принятому Евросоветом 18 июня 2020 года, присоединились Украина, Грузия, страны-кандидаты в ЕС Черногория и Албания, а также члены европейской зоны свободной торговли Исландия и Норвегия.
ЕС принял к сведению это обязательство и приветствует его.
Санкции предусматривают ограничения на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя, запрет на заход европейских круизных лайнеров в порты Крыма, инвестиции в Крым, запрет на экспорт в Крым определенных технологий и оборудования, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникации и добычи нефти и газа.
- 2 апреля Украина не позволила России запустить через ООН процедуру отмены санкций. В конце апреля РФ вновь попыталась добиться отмены санкций, прикрываясь борьбой с пандемией, Украина заблокировала этот процесс.
- 11 июня сообщалось, что руководство Евросоюза не видит причин для снятия санкций с России из-за глобальной борьбы с новым коронавирусом.
- 18 июня ЕС продлил санкции против России за оккупацию Крыма.
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