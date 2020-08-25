Украина и пять стран Европы присоединились к санкциям ЕС против России за Крым

Санкции за оккупацию Крыма и Севастополя предполагают запрет на инвестиции, импорт крымских товаров и экспорт в Крым ряда технологий и оборудования

Шесть европейских стран присоединились к санкциям Европейского союза против России за оккупацию Крыма и Севастополя. Заявление опубликовано на сайте Европейского совета.

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К решению продлить санкции против России до 23 июня 2021 года, принятому Евросоветом 18 июня 2020 года, присоединились Украина, Грузия, страны-кандидаты в ЕС Черногория и Албания, а также члены европейской зоны свободной торговли Исландия и Норвегия.

ЕС принял к сведению это обязательство и приветствует его.

Санкции предусматривают ограничения на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя, запрет на заход европейских круизных лайнеров в порты Крыма, инвестиции в Крым, запрет на экспорт в Крым определенных технологий и оборудования, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникации и добычи нефти и газа.

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Денис Юдин

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