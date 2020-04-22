Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Прикрываясь борьбой с пандемией. Россия опять попыталась избавиться от санкций

Прикрываясь борьбой с пандемией. Россия опять попыталась избавиться от санкций - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)
22.04.2020, 19:22

Украина заблокировала в ООН манипулятивную резолюцию России, которая позволила бы разрушить санкционный режим

Россия не оставляет попыток принять в Генассамблее ООН манипулятивные резолюции, которые позволили бы разрушить санкционный режим, но Украина пресекает эти попытки. Об этом сообщил в Facebook МИД министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. 

Отмечается, что под прикрытием борьбы с пандемией COVID-19 россияне стремятся размыть санкционный режим, и 22 апреля РФ вынесла на утверждение новый документ.

По словам Кулебы, текст его подкорректировали, но его манипулятивная суть не изменилась.

Сообщается, что Украина прервала так называемую "процедуру умолчания" и заблокировала эту инициативу.

"Как я обещал еще в начале апреля, мы будем в дальнейшем блокировать попытки России разрушить санкционный режим. Для эффективной борьбы мира с пандемией нужны реальные решения, которые будут нести практическую пользу. И точно не нужны политизированные резолюции, преследуют цель ослабить санкции", - отметил министр.

Примерами эффективных решений служат две резолюции о противодействии COVID-19, уже одобренные Генассамблеей ООН, соавтором которых была и Украина.

  • 13 марта Евросоюз продлил на следующие шесть месяцев санкции против России за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.
  • 27 марта сообщалось, что Россия предложила Генассамблее ООН принять так называемую "декларацию о солидарности" в борьбе с коронавирусом, которая обязывает страны-члены отказаться от международных санкций, если они введены не под эгидой Совбеза ООН.
  • 3 апреля Украина уже блокировала попытку России провести в Генеральной ассамблее ООН резолюцию, которая создала бы условия для ослабления санкций.

Читайте также: Санкции против России не мешают ей бороться с коронавирусом - Еврокомиссия

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
санкции коронавирус генассамблея оон дмитрий кулеба
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 