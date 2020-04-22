Прикрываясь борьбой с пандемией. Россия опять попыталась избавиться от санкций

Россия не оставляет попыток принять в Генассамблее ООН манипулятивные резолюции, которые позволили бы разрушить санкционный режим, но Украина пресекает эти попытки. Об этом сообщил в Facebook МИД министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Отмечается, что под прикрытием борьбы с пандемией COVID-19 россияне стремятся размыть санкционный режим, и 22 апреля РФ вынесла на утверждение новый документ.
По словам Кулебы, текст его подкорректировали, но его манипулятивная суть не изменилась.
Сообщается, что Украина прервала так называемую "процедуру умолчания" и заблокировала эту инициативу.
"Как я обещал еще в начале апреля, мы будем в дальнейшем блокировать попытки России разрушить санкционный режим. Для эффективной борьбы мира с пандемией нужны реальные решения, которые будут нести практическую пользу. И точно не нужны политизированные резолюции, преследуют цель ослабить санкции", - отметил министр.
Примерами эффективных решений служат две резолюции о противодействии COVID-19, уже одобренные Генассамблеей ООН, соавтором которых была и Украина.
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