Прикрываясь борьбой с пандемией. Россия опять попыталась избавиться от санкций

Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)

Россия не оставляет попыток принять в Генассамблее ООН манипулятивные резолюции, которые позволили бы разрушить санкционный режим, но Украина пресекает эти попытки. Об этом сообщил в Facebook МИД министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Отмечается, что под прикрытием борьбы с пандемией COVID-19 россияне стремятся размыть санкционный режим, и 22 апреля РФ вынесла на утверждение новый документ.

По словам Кулебы, текст его подкорректировали, но его манипулятивная суть не изменилась.

Сообщается, что Украина прервала так называемую "процедуру умолчания" и заблокировала эту инициативу.

"Как я обещал еще в начале апреля, мы будем в дальнейшем блокировать попытки России разрушить санкционный режим. Для эффективной борьбы мира с пандемией нужны реальные решения, которые будут нести практическую пользу. И точно не нужны политизированные резолюции, преследуют цель ослабить санкции", - отметил министр.

Примерами эффективных решений служат две резолюции о противодействии COVID-19, уже одобренные Генассамблеей ООН, соавтором которых была и Украина.

13 марта Евросоюз продлил на следующие шесть месяцев санкции против России за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

27 марта сообщалось, что Россия предложила Генассамблее ООН принять так называемую "декларацию о солидарности" в борьбе с коронавирусом, которая обязывает страны-члены отказаться от международных санкций , если они введены не под эгидой Совбеза ООН.

3 апреля Украина уже блокировала попытку России провести в Генеральной ассамблее ООН резолюцию, которая создала бы условия для ослабления санкций.

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