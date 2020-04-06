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Санкции против России не мешают ей бороться с коронавирусом - Еврокомиссия

Санкции против России не мешают ей бороться с коронавирусом - Еврокомиссия - Фото
Фото: pixabay.com
06.04.2020, 15:43

Поскольку санкции Евросоюза введены против отдельных российских компаний и лиц, они не помешают России бороться со вспышкой коронавирусной инфекции

Санкции, наложенные Европейским союзом на Россию из-за агрессии против Украины, не мешают ей бороться со вспышкой коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 6 апреля, заявил официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано на брифинге, сообщает Укринформ.

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Стано подтвердил, что руководство ЕС получило письмо от ряда депутатов Европарламента, в котором они призывают не ослаблять санкции против РФ под предлогом необходимости противостоять коронавирусу.

Стано отметил, что режим санкций ЕС и ООН дает возможность для гуманитарных исключений. Однако санкции, наложенные на Россию, касаются компаний и лиц, связанных с оккупацией Крыма и подрывающими суверенитет и территориальную целостность Украины действиями. Это означает, заявил Стано, что они не препятствую России противодействовать вспышке коронавируса.

Денис Юдин
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Россия санкции ЕС евросоюз еврокомиссия
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