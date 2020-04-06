Санкции против России не мешают ей бороться с коронавирусом - Еврокомиссия

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Санкции, наложенные Европейским союзом на Россию из-за агрессии против Украины, не мешают ей бороться со вспышкой коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 6 апреля, заявил официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано на брифинге, сообщает Укринформ.

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Стано подтвердил, что руководство ЕС получило письмо от ряда депутатов Европарламента, в котором они призывают не ослаблять санкции против РФ под предлогом необходимости противостоять коронавирусу.

Стано отметил, что режим санкций ЕС и ООН дает возможность для гуманитарных исключений. Однако санкции, наложенные на Россию, касаются компаний и лиц, связанных с оккупацией Крыма и подрывающими суверенитет и территориальную целостность Украины действиями. Это означает, заявил Стано, что они не препятствую России противодействовать вспышке коронавируса.