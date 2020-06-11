Евросоюз не видит оснований снимать санкции с России - РС

Руководство Евросоюза не видит причин для снятия санкций со страны-оккупанта РФ из-за глобальной борьбы с новым коронавирусом. Об этом говорится в послании топ-чиновников ЕС - главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Шарля Мишеля - группе депутатов Европарламента, текст которого есть в распоряжении Радио Свобода.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В письме от 26 мая говорится, что санкции ЕС за войну на Донбассе и захват Крыма не мешают Кремлю противостоять эпидемии коронавируса, и "ни одна из мер не предусматривает запрета на экспорт продуктов или лекарств, вакцин или медоборудования".
В марте во время видеоконференции "Большой двадцатки" президент РФ Владимир Путин предлагал Западу поставить на паузу санкции "по гуманитарным соображениям".
Читайте также: Зеленский снял санкции за Донбасс с внучки Муссолини
Первые санкции против РФ Евросоюз ввел в 2014 году в ответ на оккупацию Крыма, а затем и за разжигание войны на Донбассе. С той поры их регулярно продлевают и обновляют.
Читайте также: "Какой-то карлик из Украины". Шредер отреагировал на критику украинского посла