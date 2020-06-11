Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Евросоюз не видит оснований снимать санкции с России - РС

Евросоюз не видит оснований снимать санкции с России - РС - Фото
Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель (фото - ЕРА)
11.06.2020, 10:38

19 июня в столице ЕС Брюсселе, вероятно, снова продлят антироссийские санкции за Крым и Донбасс

Руководство Евросоюза не видит причин для снятия санкций со страны-оккупанта РФ из-за глобальной борьбы с новым коронавирусом. Об этом говорится в послании топ-чиновников ЕС - главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Шарля Мишеля - группе депутатов Европарламента, текст которого есть в распоряжении Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В письме от 26 мая говорится, что санкции ЕС за войну на Донбассе и захват Крыма не мешают Кремлю противостоять эпидемии коронавируса, и "ни одна из мер не предусматривает запрета на экспорт продуктов или лекарств, вакцин или медоборудования".

В марте во время видеоконференции "Большой двадцатки" президент РФ Владимир Путин предлагал Западу поставить на паузу санкции "по гуманитарным соображениям".

Читайте также: Зеленский снял санкции за Донбасс с внучки Муссолини

Первые санкции против РФ Евросоюз ввел в 2014 году в ответ на оккупацию Крыма, а затем и за разжигание войны на Донбассе. С той поры их регулярно продлевают и обновляют. 

  • 2 апреля 2020 года Украина не позволила РФ запустить через ООН процедуру отмены санкций.
  • В Еврокомиссии заявили, что санкции против РФ не мешают ей бороться с коронавирусом.
  • В конце апреля РФ вновь попыталась добиться отмены санкций, прикрываясь борьбой с пандемией: Украина заблокировала и этот процесс.
  • В конце мая 2020-го глава МИД Кулеба назначил спецпредставителя по вопросам санкционного давления на РФ.
  • Тогда же Россия на заседании Совбеза ООН заявила, что глобальное прекращение огня не произойдет без снятия санкций.

Читайте также: "Какой-то карлик из Украины". Шредер отреагировал на критику украинского посла

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
санкции Донбасс Крым урсула фон дер ляйен оккупация Шарль Мишель коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 