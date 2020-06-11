Евросоюз не видит оснований снимать санкции с России - РС

Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель (фото - ЕРА)

Руководство Евросоюза не видит причин для снятия санкций со страны-оккупанта РФ из-за глобальной борьбы с новым коронавирусом. Об этом говорится в послании топ-чиновников ЕС - главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Шарля Мишеля - группе депутатов Европарламента, текст которого есть в распоряжении Радио Свобода.

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В письме от 26 мая говорится, что санкции ЕС за войну на Донбассе и захват Крыма не мешают Кремлю противостоять эпидемии коронавируса, и "ни одна из мер не предусматривает запрета на экспорт продуктов или лекарств, вакцин или медоборудования".

В марте во время видеоконференции "Большой двадцатки" президент РФ Владимир Путин предлагал Западу поставить на паузу санкции "по гуманитарным соображениям".

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Первые санкции против РФ Евросоюз ввел в 2014 году в ответ на оккупацию Крыма, а затем и за разжигание войны на Донбассе. С той поры их регулярно продлевают и обновляют.

2 апреля 2020 года Украина не позволила РФ запустить через ООН процедуру отмены санкций.

Украина не позволила РФ

В Еврокомиссии заявили, что санкции против РФ не мешают ей бороться с коронавирусом.

В конце апреля РФ вновь попыталась добиться отмены санкций , прикрываясь борьбой с пандемией: Украина заблокировала и этот процесс.

вновь попыталась добиться отмены санкций В конце мая 2020-го глава МИД Кулеба назначил спецпредставителя по вопросам санкционного давления на РФ.

Россия на заседании Совбеза ООН заявила , что глобальное прекращение огня не произойдет без снятия санкций . Тогда же

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