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Кулеба назначил спецпредставителя МИД по вопросам санкционного давления на РФ

Кулеба назначил спецпредставителя МИД по вопросам санкционного давления на РФ - Фото
Алексей Макеев (Фото - Центр Новая Европа - Facebook)
28.05.2020, 11:20

Посол по особым поручениям Алексей Макеев назначен спецпредставителем по санкционному давлению на РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назначил посла по особым поручениям Алексея Макеева своим специальным представителем по вопросам санкционной политики. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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"Международные санкции являются важным внешнеполитическим инструментом влияния на те государства, физические и юридические лица, которые являются системными нарушителями международного права и прав человека", - заявили в ведомстве. 

Макеев будет заниматься координацией деятельности министерства, а также взаимодействием с ключевыми международными партнерами Украины в сфере санкционной политики. 

Назначение Макеева будет способствовать координации усилий Украины с ключевыми странами и международными институтами для усиления давления на Россию как на государство-агрессора за нарушение международного права и прав человека.

  • Вчера Кулеба заявил, что оккупационные администрации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будут расформированы после восстановления правительством Украины своего контроля над этой территорией.
Владислав Сердюк
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Россия санкции МИД дмитрий кулеба алексей макеев
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