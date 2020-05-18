Зеленский снял санкции за Донбасс с внучки Муссолини: появилась ее реакция

Алессандра Муссолини (Patrick Siger/EPA)

Алессандра Муссолини, внучка итальянского политика и лидера Национальной фашистской партии Бенито Муссолини, прокомментировала свое исключение из санкционных списков Украины. В комментарии Радио Свобода она сказала, что "всегда считала санкции безосновательными", а их отмена "способствует восстановлению правды".

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В ответе на запрос журналистов Муссолини подчеркнула, что никогда не бывала в Украине, не принимала участия в ее политических и общественных событиях, не оценивала политическую ситуацию в стране и не имела "прямых или косвенных контактов с политиками". По ее словам, об этом она уведомляла консульство Италии в Украине еще в ноябре 2019 года.

"Я считала санкции совершенно безосновательными", - отметила Муссолини.

В марте 2019-го она попала под санкции как "иностранный наблюдатель" на псевдореферендуме террористических организаций ЛНР/ДНР на Донбассе. Тогда ей заблокировали активы, запретили въезжать в Украину и выводить из страны капитал.

19 марта 2019 года пятый президент Петр Порошенко расширил санкции - туда также была включена Муссолини.

14 мая 2020 года президент Владимир Зеленский снял санкции с ряда компаний и физических лиц, в том числе с Муссолини.

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