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Зеленский снял санкции за Донбасс с внучки Муссолини: появилась ее реакция

Зеленский снял санкции за Донбасс с внучки Муссолини: появилась ее реакция - Фото
Алессандра Муссолини (Patrick Siger/EPA)
18.05.2020, 10:23

Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини рассказала, что "всегда считала безосновательными" примененные к ней санкции Украины

Алессандра Муссолини, внучка итальянского политика и лидера Национальной фашистской партии Бенито Муссолини, прокомментировала свое исключение из санкционных списков Украины. В комментарии Радио Свобода она сказала, что "всегда считала санкции безосновательными", а их отмена "способствует восстановлению правды".

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В ответе на запрос журналистов Муссолини подчеркнула, что никогда не бывала в Украине, не принимала участия в ее политических и общественных событиях, не оценивала политическую ситуацию в стране и не имела "прямых или косвенных контактов с политиками".  По ее словам, об этом она уведомляла консульство Италии в Украине еще в ноябре 2019 года.

"Я считала санкции совершенно безосновательными", - отметила Муссолини.

В марте 2019-го она попала под санкции как "иностранный наблюдатель" на псевдореферендуме террористических организаций ЛНР/ДНР на Донбассе. Тогда ей заблокировали активы, запретили въезжать в Украину и выводить из страны капитал. 

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Дарья Мостовая
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