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Изменения в санкционных списках от Зеленского: кого исключили, а кто остался

Изменения в санкционных списках от Зеленского: кого исключили, а кто остался - Фото
Фото - пресс-служба президента
15.05.2020, 17:03

Вчера президент указом утвердил изменения в санкционных списках: из них исключили ряд компаний и людей

Вчера, 14 мая, президент Владимир Зеленский подписал указ № 184/2020, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны об изменениях в санкционных списках. Президент снял санкции с ряда отечественных и иностранных компаний, а также с организаторов "референдума" на Донбассе.

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Из санкционных списков убрали ряд фирм ІТ-сферы, многие из которых входят в группу компаний Парус: Парус-Спецпроект, Парус-2, Парус-Впровадження, Парус-Мисто, Парус-Донбасс, Центр информационных технологий "Парус-Единение", Южный Парус и Парус-Лев. Исключили из списков также компании Монт УА, Сапран Украина и ГИСИНФО.

Кроме того, санкции были убраны для одиннадцати иностранных и отечественных компаний, а также для трех российских граждан, одним из которых является находящийся в розыске владелец Fedcominvest Алексей Федорычев.

Среди физических лиц санкции также сняли с Алессандры Муссолини (внучки диктатора Бенито Муссолини), Валентины Свешниковой, Татьяны Лободы, Галины Бороздиной, Елены Гурьевой и Натальи Чеботаревой. Все они были причастны к проведению "референдума" террористической организации ЛНР/ДНР.

В то же время российские сервисы Вконтакте, Одноклассники и Mail.ru остались под запретом еще на три года.

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  • 16 мая 2017 года президент Петр Порошенко утвердил  введение санкций против 1228 физических и 468 юридических лиц.
  • 21 июня 2018 года Порошенко утвердил обновление санкционных списков и ввел ограничительные меры против российских оккупантов и коллаборационистов.
  • 20 марта 2019 года президент подписал указ, которым расширил список санкций против России.

Читайте также: Россия исключила двух украинских бизнесменов из санкционного списка

Дарья Мостовая
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