Европейский союз продлил санкции против России за оккупацию Крыма

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Совет Европейского союза продлил до июня 2021 года санкции за оккупацию Россией Крыма. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Благодарен за это решение. Надо повышать давление за нарушение прав человека, "паспортизацию", запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконные голосования в Крыму", - подчеркнул дипломат.

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