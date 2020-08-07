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МИД: Крым нужен РФ как военная база, ее цель - Северная Африка и Ближний Восток

07.08.2020, 17:33
МИД: Крым нужен РФ как военная база, ее цель - Северная Африка и Ближний Восток - Фото
Владимир Путин в оккупированном Крыму (Фото: Алексей Дружинин/ЕРА)

Политика РФ на Черном и Азовском морях несет риск для всего Черноморского региона и Средиземноморья, отмечает замминистра иностранных дел Джапарова

Россия превратила Крым в военную базу и пытается установить контроль над регионом Черного и Азовских морей, чтобы продвигать военную стратегию на Ближний Восток и в Северную Африку. Об этом в интервью турецкому изданию DHA рассказала замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

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"Военная стратегия России направлена на Ближний Восток и Северную Африку. Крым для них - военная база на этом пути", - сказала она.

По ее словам, Россия уже сегодня хочет сделать из Азовского моря собственное озеро, а в Черном море разместила, по данным МИД, шесть подводных лодок.

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Джапарова отметила, что оккупация Крыма - это не внутренний вопрос Украины, а вопрос, который касается всего Черноморского региона и стран Средиземноморья. "Крым стал военной базой России. Все страны вокруг этой базы должны знать об агрессивной политике России по контролю над регионом", - объяснила она.

"По этой причине мы пытаемся создать Крымскую платформу. Участие Турции в этой платформе я считаю одним из самых желанных. Мы планируем ежегодно проводить Крымский саммит в Киеве, где собираются лидеры стран", - добавила замглавы МИД.

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Марк Сировой
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