Кривонос о действиях России в Крыму: Сегодня - учения, завтра - начало агрессии

Замсекретаря СНБО Сергей Кривонос заявляет, что у РФ в оккупированном Крыму подготовлены военные штабы и мобилизационная база

Любые военные учения, которые проводит Россия, в том числе во временно оккупированном Крыму, могут очень быстро перейти в активную фазу настоящих боевых действий. Об этом заявил заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Кривонос в комментарии Крым.Реалии.

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"Когда штабы и мобилизационная база подготовлены, а они уже подготовлены в Крыму, этот потенциал под видом резервистов может прибыть сначала на обучение, а обучение может перейти в активную фазу боевых действий, это происходит очень быстро. Сегодня утром это еще обучение, а завтра утром это уже что – начало агрессии", - заявил Кривонос, уточнив, что Украина готова к любым угрозам.

По его словам, нужно понимать, что в случае агрессии России, Украине следует рассчитывать преимущественно на собственные силы: "Мы четко должны понимать, что мы одни на поле и у нас не так много стран, которые нас поддерживают". По мнению Кривоноса, Украину поддерживают страны Балтии, Польша, Великобритания, США, Япония и Канада, а "другие страны Европы играют под дудку России".

Заместитель секретаря СНБО считает, что РФ может начать агрессию против Украины в любой момент.

1 июля Генштаб ВСУ заявил, что не видит признаков активизации российских войск для вторжения из Крыма.

5 июля Неижпапа в интервью Думской заявил , что не исключает попытки прорыва российских войск на юг Херсонской области с территории оккупированного Крыма, чтобы обеспечить заполнение Северо-Крымского канала. Он отметил, что Украина готовится к "полномасштабной военной конфронтации".

6 июля командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил, что в данное время нет непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны России, а слова Неижпапы о возможной попытке прорыва российских войск с территории оккупированного Крыма преувеличены.

17 июля в России началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов и отдельных соединений центрального подчинения, а также Воздушно-десантных войск.

Западный округ охватывает северо-восточную границу Украины, Южный – территорию временно оккупированного Крыма.

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Владислав Сердюк

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