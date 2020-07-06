У Путина отрицают планы по вторжению в Херсонскую область

Пресс-секретарь президента РФ назвал информацию о возможном вторжении российских войск в Украину "абсолютной глупостью"

У России нет планов по вторжению в Украину, чтобы получить доступ к воде для оккупированного Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

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"Это абсолютная глупость", - ответил Песков на вопрос журналистов, есть ли у России подобные планы.

Песков назвал информацию о возможной агрессии РФ "искусственным нагнетанием антироссийской истерии".

Первый заместитель главы комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов заявил сегодня, что Россия не готовится к захвату каких-либо территорий. В то же время он добавил, что если Украина "решится на какую-то провокацию", для нее "все может закончится очень плачевно".

Денис Юдин

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