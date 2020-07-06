У Путина отрицают планы по вторжению в Херсонскую область
Пресс-секретарь президента РФ назвал информацию о возможном вторжении российских войск в Украину "абсолютной глупостью"
У России нет планов по вторжению в Украину, чтобы получить доступ к воде для оккупированного Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.
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"Это абсолютная глупость", - ответил Песков на вопрос журналистов, есть ли у России подобные планы.
Песков назвал информацию о возможной агрессии РФ "искусственным нагнетанием антироссийской истерии".
Первый заместитель главы комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов заявил сегодня, что Россия не готовится к захвату каких-либо территорий. В то же время он добавил, что если Украина "решится на какую-то провокацию", для нее "все может закончится очень плачевно".
- Ранее экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что в начале осени, прикрываясь масштабными военными учениями Кавказ-2020, Россия может попытаться захватить весь юг Украины.
- Кремль может оправдать новое вторжение гуманитарной катастрофой на полуострове.
- 1 июля Генштаб ВСУ заявил, что не видит признаков активизации российских войск для вторжения из Крыма.
- Вчера командующий ВМС Алексей Неижпапа не исключил попытки прорыва российских войск на юг Херсонской области.
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