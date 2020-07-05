Командующий ВМС не исключает наступления России с оккупированного Крыма

Алексей Неижпапа заверил, что Украина к этому готова

Командующий Военно-морских сил Алексей Неижпапа заявил, что не исключает попытки прорыва российских войск на юг Херсонской области с территории оккупированного Крым, чтобы обеспечить заполнение Северо-Крымского канала. Об этом он сказал в интервью изданию Думская.

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"Не исключаю таких действий со стороны Российской империи. Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса Нептун позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим", - сказал Неижпапа .

"Как только мы поймем, что в Крыму начнет восстанавливаться канал, туда будет вливаться финансовый ресурс Российской империи (да, я так их называю: это империя с диктатором во главе), то это будет верным сигналом того, что РФ готовится к полномасштабной конфронтации. И тогда нам придется отвечать на вызовы", - добавил он.

Командующий ВМС отметил, что Украина готовится к "полномасштабной военной конфронтации, понимая, что, если это произойдет, то, к сожалению, будет много потерь - и наших воинов, и гражданского населения".

Вадим Ребрина

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