Осенью Россия может попытаться захватить юг Украины – генерал армии США

Бен Ходжес уверен, что для Москвы эндшпилем будет полноценный контроль над украинским черноморским побережьем – от Одессы до Керчи

В начале осени, прикрываясь масштабными военными учениями Кавказ-2020, Россия может попытаться захватить весь юг Украины, заявил в интервью LB.ua экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес.

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Он отмечает, что ныне на юге Украины, в особенности в Херсонской области, идет масштабная информационная кампания, где пророссийские силы заявляют о гуманитарном кризисе и пытаются подорвать доверие к украинскому правительству.

Еще одна часть этой российской кампании – военные учения Кавказ–2020. "В ходе учений у России появляется медицинский транспорт, маневренность всего, что ей может понадобится, центр управления войсками", - говорит Ходжес.

Он уверен, что для Москвы "эндшпилем будет полноценный контроль над пространством украинского черноморского побережья – от Одессы и до Керчи".

Экс-командующий силами США акцентирует, что если Россия нападет, Украине придется открыто ей противостоять и защищать суверенитет самостоятельно.

"Ведь Европа и США отвлечены, им попросту не до вас. В сентябре 2020 года вступят в самый разгар президентские выборы в Америке. Многие отнесутся предвзято к любой предоставляемой информации о событиях в вашем регионе", - добавил Ходжес.

СПРАВКА . РФ оккупировала Крым в 2014-м. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия РФ, против которой были введены санкции. За проведение Москвой " выборов " с участием Крыма МИД Украины назвал Госдуму РФ нелегитимной.

Наталия Софиенко

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