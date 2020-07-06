Слова командующего ВМС о возможном прорыве России из Крыма преувеличены - Наев

Командующий объединенных сил ВСУ намекнул, что Алексей Неижпапа не обладает необходимым объемом сведений для таких выводов

В данное время нет непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны России, а слова командующего Военно-морских сил Алексея Неижпапы о возможной попытке прорыва российских войск с территории оккупированного Крыма преувеличены. Об этом в эфире Свободы слова на ICTV заявил командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

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"Непосредственно на данное время непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны РФ не отмечено. Но мы как военные должны готовиться к любым сценариям. В ВС Украины отработаны планы реагирования на все военные угрозы, в том числе и на таврийском направлении", - сказал Наев.

По его словам, на этом направлении усилена разведка, а также антитеррористические и противодиверсионные мероприятия.

"По состоянию на сегодня ситуацию полностью стабильна...Что касается оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, то ситуация на данный момент не несет угрозы создания ударных группировок" — сказал командующий ООС.

На вопрос, были ли основания у Неижпапы для заявлений о возможной попытке наступления, Наев сказал: "Сведения о Вооруженных силах РФ сейчас получают министр обороны, главнокомандующий ВСУ, начальник Генштаба и я как командующий ООС. Нам известны все детали состава, положения и вероятного характера действий противника. В интервью региональному изданию Неижпапа сказал так, как он это видел, не имея 100-процентных сведений о развитии ситуации на таврийском направлении. К его словам можно относится так, что на данный момент они были преувеличены".

5 июля Неижпапа в интервью Думской заявил , что не исключает попытки прорыва российских войск на юг Херсонской области с территории оккупированного Крыма, чтобы обеспечить заполнение Северо-Крымского канала. Он отметил, что Украина готовится к "полномасштабной военной конфронтации".

Ранее экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что в начале осени, прикрываясь масштабными военными учениями Кавказ-2020, Россия может попытаться захватить весь юг Украины .

Вадим Ребрина , Юрий Смирнов

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