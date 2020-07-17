Россия проводит внезапную проверку войск на границе с Украиной

По данным минобороны РФ, в ходе внезапной проверки предусмотрено проведение 56 тактических учений

В России началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов и отдельных соединений центрального подчинения, а также Воздушно-десантных войск. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает российское пропагандистское агентство ТАСС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Западный округ охватывает северо-восточную границу Украины, Южный – территорию временно оккупированного Крыма.

По словам Шойгу, проверка спланирована для оценки способности ВС обеспечить военную безопасность на юго-западе России и подготовку к стратегическим командно-штабным учениям "Кавказ-2020".

Чиновник добавил, что в ходе внезапной проверки предусмотрено проведение 56 тактических учений.

В проверке задействуют 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей, привлекут 149 755 человек, 26 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.

1 июля Генштаб ВСУ заявил, что не видит признаков активизации российских войск для вторжения из Крыма.

5 июля Неижпапа в интервью Думской заявил , что не исключает попытки прорыва российских войск на юг Херсонской области с территории оккупированного Крыма, чтобы обеспечить заполнение Северо-Крымского канала. Он отметил, что Украина готовится к "полномасштабной военной конфронтации".

6 июля командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил, что в данное время нет непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны России, а слова Неижпапы о возможной попытке прорыва российских войск с территории оккупированного Крыма преувеличены.

Читайте также: У Путина отрицают планы по вторжению в Херсонскую область

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.