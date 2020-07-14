Без России. Кулеба рассказал, какой будет площадка по деоккупации Крыма

Глава МИД Кулеба не назвал участников формата по деоккупации Крыма, но послал "политический сигнал" Европейскому Союзу, США и Великобритании

Россия не будет включена в переговорную площадку по деоккупации Крыма, над созданием которой сейчас работают украинские дипломаты. Об этом в интервью Сегодня рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Сейчас очень трудно создавать формат. Тем не менее мы взялись за эту задачу, и я убежден, что мы ее выполним. Мы должны быть честными перед собой и сразу сказать, что Россия в этот формат не войдет", - сказал он.

Кулеба не назвал, какие страны будут участниками формата. Однако послал "политический сигнал": Украина очень рассчитывает на участие Европейского Союза как объединения, США и Великобритании.

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"В принципе, формат будет открыт. Но движущие силы этого проекта со стороны наших партнеров должны быть те, кого я назвал", - добавил дипломат.

По словам главы МИД, у площадки будет три функции:

- помогать держать вопрос Крыма среди приоритетов международной повестки дня;

- координировать усилия максимального количества участников, обеспечивать политику непризнания аннексии Крыма и санкционной политики против РФ;

- способствовать защите прав человека на полуострове.

СПРАВКА . РФ оккупировала Крым в 2014-м. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия РФ, против которой были введены санкции. За проведение Москвой " выборов " с участием Крыма МИД Украины назвал Госдуму РФ нелегитимной.

В конце июня Кулеба заявил , что Украине от России не нужны компенсационные выплаты за захваченный Крым, а нужно возвращение украденных территорий.

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Марк Сировой

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