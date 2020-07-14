Без России. Кулеба рассказал, какой будет площадка по деоккупации Крыма
Глава МИД Кулеба не назвал участников формата по деоккупации Крыма, но послал "политический сигнал" Европейскому Союзу, США и Великобритании
Россия не будет включена в переговорную площадку по деоккупации Крыма, над созданием которой сейчас работают украинские дипломаты. Об этом в интервью Сегодня рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Сейчас очень трудно создавать формат. Тем не менее мы взялись за эту задачу, и я убежден, что мы ее выполним. Мы должны быть честными перед собой и сразу сказать, что Россия в этот формат не войдет", - сказал он.
Кулеба не назвал, какие страны будут участниками формата. Однако послал "политический сигнал": Украина очень рассчитывает на участие Европейского Союза как объединения, США и Великобритании.
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"В принципе, формат будет открыт. Но движущие силы этого проекта со стороны наших партнеров должны быть те, кого я назвал", - добавил дипломат.
По словам главы МИД, у площадки будет три функции:
- помогать держать вопрос Крыма среди приоритетов международной повестки дня;
- координировать усилия максимального количества участников, обеспечивать политику непризнания аннексии Крыма и санкционной политики против РФ;
- способствовать защите прав человека на полуострове.
- В конце июня Кулеба заявил, что Украине от России не нужны компенсационные выплаты за захваченный Крым, а нужно возвращение украденных территорий.
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